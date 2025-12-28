Николаев: ракета-носитель вывела на орбиту первый якутский спутник

По словам главы республики, запуск малого космического аппарата "Чолбон" приурочен к 100-летию Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР

Редакция сайта ТАСС

ЯКУТСК, 28 декабря. /ТАСС/. Первый якутский спутник - малый космический аппарат "Чолбон" (с якутского "звезда") - успешно выведен на орбиту, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в своем канале в Max.

"Сегодня с космодрома Восточный состоялся запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая вывела на орбиту первый якутский спутник - малый космический аппарат "Чолбон". Это первый опыт участия Якутии в космических проектах с собственной разработкой, - написал Николаев. - "Чолбон" представляет собой малый космический аппарат с микроконтроллерами и датчиками собственной разработки".

Проект реализован командой воспитанников Малой академии наук Якутии и образовательного центра "Сириус". "Отдельно хочу отметить Андрея Петрова и Артема Мардина - они были в проекте с самого начала и прошли весь путь от идеи до реального запуска. В прошлом году Артему Мардину вручен знак "Знанием победишь", как признание его серьезных достижений еще на школьном этапе. Сегодня он уже студент Северо-Восточного федерального университета, и это закономерное продолжение выбранного им пути", - добавил глава региона.

По данным пресс-службы регионального правительства, аппарат массой 1 211 г выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 550 км с периодом обращения около 95,5 минут. Ожидаемая продолжительность активной миссии - 3 года. Уточняется, что в ближайшие недели якутские школьники и студенты получат возможность загружать собственные программы на спутник и проводить оригинальные эксперименты в условиях космоса.

Запуск "Чолбона" приурочен к 100-летию Якутской комплексной экспедиции Академии наук СССР.

28 декабря ракета-носитель "Союз-2.1б" с двумя спутниками "Аист-2Т" и 50 попутными аппаратами стартовала с Восточного.