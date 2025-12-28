BFMTV: люди несут цветы к вилле Брижит Бардо на юге Франции

Жандармерия оцепила въезд на территорию жилища актрисы

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Поклонники французской актрисы и зоозащитницы Брижит Бардо несут цветы к ее вилле "Ла-Мадраг", расположенной близ коммуны Сен-Тропе на юге Франции, где она провела последние годы жизни. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В прямом эфире корреспондент телеканала, находящаяся у въезда на виллу, оцепленного жандармерией, продемонстрировала букеты и портреты, которые неравнодушные граждане прикрепили к железным заграждениям. Мэрия Сен-Тропе, выражая соболезнования в связи со смертью актрисы, подчеркнула, что Бардо "оставила след в истории города", "способствовав его прославлению во всем мире".

"Помимо звезды, жители Сен-Тропе будут помнить женщину, которая более 50 лет назад, находясь на пике международной славы, решила навсегда поселиться в Сен-Тропе, в "Ла-Мадраг", чтобы посвятить себя защите и охране животных. Администрация Сен-Тропе разделяет скорбь ее семьи, близких и всех, кто ее любил. Благодаря Фонду Брижит Бардо ее дело будет жить, сохраняя память о том, чему она посвятила свою жизнь", - говорится в заявлении мэрии коммуны.

В Париже, который заметно опустел в период рождественских каникул, пока не наблюдается ажиотажа возле мест, где когда-то проживала известная актриса. Возле ее родного дома в XV округе и второй парижской квартиры в XVI округе, как убедился корреспондент ТАСС, собрались лишь несколько фотографов, однако пока никаких памятных мероприятий не проводилось.

Смерть Бардо

Как сообщили ТАСС в "Фонде Брижит Бардо", известная французская актриса умерла в возрасте 91 года. Представитель фонда не уточнил причины смерти, отметив лишь, что ее наследие "продолжит жить в действиях и политике фонда", направленной на защиту животных.

Пока никакой информации о возможной дате и месте похорон не сообщалось. Тем не менее еще в 2018 году в интервью газете Le Monde Бардо рассказала, что предпочла бы быть похороненной на территории ее виллы "Ла-Мадраг". Она объяснила, что не хочет, чтобы ее хоронили на кладбище Сен-Тропе, чтобы толпы поклонников не тревожили покой похороненных там же родственников актрисы. Сама же вилла, по ее словам, должна быть передана во владение ее фонду и должна была после ее смерти стать чем-то вроде музея.