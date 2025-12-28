AFP: умерла Брижит Бардо

Ей был 91 год

Редакция сайта ТАСС

Брижит Бардо © Len Trievnor/ Daily Express/ Hulton Archive/ Getty Images

ПАРИЖ, 28 декабря. /ТАСС/. Известная французская актриса Брижит Бардо умерла в возрасте 91 года. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на "Фонд Брижит Бардо".

"Фонд Брижит Бардо с огромной скорбью объявляет о кончине своего основателя и президента мадам Брижит Бардо, всемирно известной актрисы и певицы, которая решила отказаться от престижной карьеры, чтобы посвятить свою жизнь и энергию защите животных", - приводит AFP заявление пресс-службы фонда Бардо.

Фонд не уточнил день и место смерти актрисы.

24 ноября газета Var-Matin сообщала, что Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" примерно за 10 дней до публикации. Причина, по которой актриса была госпитализирована, не уточнялась. В октябре газета Nice-Matin также сообщала, что актриса провела несколько недель в тулонской больнице в связи с "серьезным заболеванием".

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.