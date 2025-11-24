Var-Matin: Брижит Бардо госпитализировали

Актрису положили в больницу 10 дней назад и она до сих пор там находится

ПАРИЖ, 24 ноября. /ТАСС/. Французская кинозвезда Брижит Бардо госпитализирована в городе Тулон на юге страны. Об этом сообщила со ссылкой на источник газета Var-Matin.

По ее данным, 91-летняя актриса была помещена в больницу "Сен-Жан" около 10 дней назад и по-прежнему там находится.

Газета не уточнила причину госпитализации Бардо.

Ранее сообщалось, что актрису госпитализировали в конце сентября в связи с "серьезным заболеванием". В публикации Nice-Matin утверждалось, что ее состояние вызывает обеспокоенность специалистов. Однако в середине октября она была выписана.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie privée, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le mépris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.