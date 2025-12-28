Актеров мариупольского драмтеатра заставляли выступать на украинском языке

По словам актрисы Натальи Атрощенковой, заявления киевского режима о ненавязывании украинского языка являются ложью

Редакция сайта ТАСС

МАРИУПОЛЬ, 28 декабря. /ТАСС/. Киевские власти до 2022 года угрозами заставляли выступать на украинском языке актеров мариупольского драмтеатра, об этом рассказала ТАСС актриса труппы драмтеатра Мариуполя Наталья Атрощенкова.

"Тогда мариупольский драмтеатр они (власти Украины - прим. ТАСС) решили перевести на украинский язык. Но это же исконно русский театр! - делится Атрощенкова - Сначала говорили, что пожалуйста, хотя бы пять спектаклей на украинском языке. Потом приехали и говорят: 50% должно быть. Потом дама эта, из Минкультуры Украины, сказала - переведете все на украинский язык. Иначе вас поломают через колено. Лучше сделайте добровольно. Прямо на общем собрании так сказала", - говорит Атрощенкова.

Атрощенкова добавила ТАСС, что заявления киевского режима о ненавязывании украинского языка - ложь. На русском запрещали говорить не только в учреждениях культуры, но и в магазинах, на почте, в банках.