В Москве продлили желтый уровень погодной опасности почти до конца года

Также прогнозируют восточный и юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 28 декабря. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности, объявленный ранее на двое суток в Москве и Подмосковье из-за гололедицы на дорогах, продлили почти до конца года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Из-за возможного образования гололедицы на дорогах желтый погодный уровень продлен до 21:00 мск 31 декабря", - сказал собеседник агентства. Он напомнил, что данный уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. Ранее срок действия желтого уровня по причине гололедицы ограничивался вечером 30 декабря.

По данным Гидрометцентра РФ, предстоящей ночью синоптики не исключают снегопад, причем прирост свежевыпавшего снега на территории Москвы может составить до 3 см. Столбики термометров, согласно прогнозу, должны показать от 6 до 4 градусов ниже нуля в столице и от 9 до 4 градусов мороза в Подмосковье. Ветер прогнозируется восточный и юго-восточный со скоростью 3-8 м/с.