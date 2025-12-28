Дагестанского чиновника уволили из-за сына, участвовавшего в дебоше в магазине

Глава республики Сергей Меликов отметил, что нарушители задержаны и никакого снисхождения к ним не будет

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 29 декабря. /ТАСС/. Чиновник в Дагестане лишился должности после того, как его сын принял участие в дебоше в одной из торговых точек Кумторкалинского района. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меликов.

"В то время как тысячи дагестанцев проливают кровь за Родину, получают ордена Мужества и звезды Героев, прославляют своих родителей и всю республику, отдельные молодые люди становятся "звездами" интернета, устраивая пьяные дебоши. <…> Тем более вопиюще, что участником позорного инцидента оказался сын народного избранника! Придерживаюсь железного принципа, что отец отвечает за воспитание своих детей, а потому - во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе", - написал Меликов.

Дебоширы задержаны, возбуждено уголовное дело. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклад об установленных обстоятельствах. Глава республики подчеркнул, что снисхождения к нарушителям не будет, оценку их действиям дадут по всей строгости закона.

"Поднять руку на женщину и громить чужое имущество - это признак слабости, а не силы человека", - отметил Меликов.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту порчи имущества в одном из магазинов в Кумторкалинского района.