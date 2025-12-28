В Петропавловске-Камчатском за декабрь выпало 316% месячной нормы осадков

Показатель составил 370 мм

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 декабря. /ТАСС/. Количество осадков с начала декабря в столице Камчатки превысило норму на 316%, в последний циклон выпало 106 мм осадков, что составляет 91% нормы. Об этом ТАСС сообщила начальник отдела метеопрогнозов Камчатского УГМС Анна Приходько.

"За последний циклон, примерно с полудня 26 декабря, в Петропавловске-Камчатском выпало 106 мм осадков или 91% нормы, всего за декабрь выпало 370 мм, что составляет 316% от месячной нормы. Для юга Камчатки такой декабрь считается многоснежным, но, конечно, история метеонаблюдений такие примеры помнит", - рассказала Приходько.

Циклон подошел на юг Камчатки 26 декабря, он принес на полуостров метель и порывистый ветер. Пик циклона пришелся на 27 декабря, были отменены занятия в школах, детские утренники и новогодний спектакль в краевом театре кукол. На дорогах была практически нулевая видимость, дорожники устраняют последствия удара стихии. Город сковали пробки, стоимость услуг такси выросла в три-четыре раза.