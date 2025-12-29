Участники СВО с 2026 года смогут ездить на реабилитацию по электронным талонам

Соцфонд переработал процесс обеспечения ветеранов специальной военной операции и сопровождающих их лиц бесплатным проездом

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Участникам СВО и сопровождающим их в реабилитационные центры Социального фонда России (СФР) лицам, помимо компенсации фактически понесенных расходов, с 1 января 2026 года станет доступен проезд по электронным талонам на ж/д транспорте и именным направлениям на самолете, автобусе, речном транспорте. Это следует из ответа СФР заместителю председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатору Артему Шейкину, документ есть в распоряжении ТАСС.

Ранее сенатор направил обращение в Соцфонд с просьбой изменить порядок оплаты проезда участников СВО в реабилитационные центры СФР для прохождения санаторно-курортного лечения и медицинской реабилитации.

В ФЗ "О бюджете Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов", как сказано в документе, предусмотрена возможность обеспечения бесплатным проездом участников СВО, а также оплаты транспортных расходов, проживания и питания сопровождающих их лиц в случае, если участникам СВО установлена инвалидность I группы или если нуждаемость в сопровождении обусловлена медицинскими показаниями.

"С 1 января 2026 года обеспечение проездом участников СВО и сопровождающих лиц в реабилитационные центры СФР будет осуществляться не только в виде компенсации фактически понесенных расходов на проезд, но и путем предоставления электронных талонов (для проезда на междугороднем железнодорожном транспорте) и именных направлений (для проезда на авиационном, междугороднем автобусном, речном и морском транспорте)", - указано в документе.

Соцфонд, как следует из документа, провел работу по доработке и технической реализации осуществления процесса обеспечения участников СВО и сопровождающих их лиц бесплатными проездными документами.

Реабилитационные центры Соцфонда, предназначенные для восстановления здоровья пострадавших на производстве, принимают ветеранов СВО с 2025 года. Ветеранам в 12 действующих реабилитационных центрах СФР проводится медицинская реабилитация в среднем до 25 дней или санаторно-курортное лечение длительностью до 21 дня. В центрах работают высококвалифицированные специалисты. Современное специализированное оборудование позволяет восстанавливать пациентов с различными травмами, а также проводить реабилитацию после различных операций. Проезд участников СВО в реабилитационные центры оплачивается государством через СФР.