Представители 20 стран приедут на IV Международный буддийский форум в Туву

Предложение о проведении мероприятия в республике поддержал президент РФ Владимир Путин

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Религиозные деятели и известные общественные фигуры из около 20 стран приедут в Туву на IV Международный буддийский форум. Предварительно, форум пройдет с 17 по 20 августа, сообщил в интервью ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

В феврале 2025 года Тува выступила с инициативой проведения в регионе IV Международного буддийского форума, который ранее дважды проходил в Бурятии, а в сентябре 2025 года - в Калмыкии. Предложение о проведении форума в Туве поддержали президент России Владимир Путин, Фонд содействия буддийскому образованию и исследованиям и Культурный Фонд им. К. С. Шойгу.

"Для расширения международного сотрудничества и популяризации идей буддизма среди широкого круга общественности планируется приглашение на IV Международный буддийский форум видных религиозных деятелей и известных общественных фигур из разных уголков мира - из Шри-Ланки, Бангладеш, Индии, Непала, Китая, Камбоджи, Мьянмы, Республики Корея, Республики Беларусь, Республики Сербия, Монголии, Федеративной Республики Бразилия, Королевства Бутан, Королевства Испания, Соединенных Штатов Америки, Республики Сингапур, Японии, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики, Таиланда", - сообщил Ховалыг.

По словам главы Тувы, предварительные даты проведения форума - с 17 по 20 августа 2026 года. "Утвержден проект брендбука, подготовлен проект программы форума. Ведутся переговоры с ведущими музеями России и рядом зарубежных стран об организации в Туве совместных выставок буддийских реликвий. Наших гостей ожидает насыщенная культурная программа, ведь мы хотим показать всю красоту наших традиций и обычаев", - добавил Ховалыг.

В Туве буддизм является одной из основных религий.