Ховалыг: объекты буддизма и природа Тувы привлекут туристов из КНР

Республике необходимо усилить логистику, инфраструктуру гостеприимства и подготовку гидов, отметил глава региона

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Власти Тувы, граничащей с Китаем, ожидают увеличения количества китайских туристов в республике после введения безвизового режима РФ с КНР. В регионе есть объекты буддийской культуры и уникальная природа, которые заинтересуют жителей Китая, сообщил в интервью ТАСС глава Тувы Владислав Ховалыг.

Президент России Владимир Путин подписал указ о взаимных поездках граждан РФ и КНР. С 1 декабря 2025 года по 14 сентября 2026 года граждане Китая могут въезжать в Россию и находиться на ее территории без виз до 30 дней с туристическими, деловыми и гостевыми визитами.

"Безусловно, упрощение российской стороной визового режима с Китаем станет мощным катализатором для въездного туризма в целом по России. Для Тувы это открывает значительные перспективы, так как республика обладает уникальным продуктом, востребованным у китайских туристов: буддийской культурой, нетронутой природой и этнографией", - сказал Ховалыг.

По словам главы Тувы, чтобы воспользоваться этим потенциалом, республике необходимо усилить логистику, инфраструктуру гостеприимства и подготовку гидов, владеющих китайским языком.

В Туве находится самая высокая в России статуя Будды, а в 2023 году был открыт крупнейший по площади в стране буддийский монастырь "Тубтен Шедруб Линг". Также регион известен своими озерами и водопадами. В 2026 году в Туве пройдет IV Международный буддийский форум, куда съедутся буддисты со всего мира, в том числе из Китая.