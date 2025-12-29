Психолог Орлова назвала сигналы, указывающие на готовность подростков к насилию

Замкнутость, разговоры о мести и "возмездии" могут свидетельствовать о подготовке к агрессивным действиям

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 29 декабря. /ТАСС/. Взрослым нужно обращать внимание на то, как меняется поведение подростков - замкнутость, разговоры о мести и "возмездии" могут свидетельствовать о подготовке к агрессивным действиям. Своевременная реакция на такие сигналы способна предотвратить возможную трагедию, сообщила в беседе с ТАСС семейный и подростковый психолог, сотрудник отдела психологической поддержки обучающихся НГУ Татьяна Орлова.

Ранее сообщалось, что 17-летний учащийся горного техникума ударил своего сверстника ножом на территории школы в селе Кызыл-Мажалык, в результате чего тот погиб на месте. Возбуждено уголовное дело по факту убийства (ст. 105 УК РФ).

"Человек, который готовится сделать что-то нехорошее, он начинает меняться в поведении. Он, например, становится замкнутым, или у него в принципе нет друзей <...> Сильно тревожный признак - это регулярные высказывания на тему мести, какие-то детализированные разговоры об оружии, о насилии, об идеях возмездия конкретным людям <...> Может быть, он с животными плохо обращается, или с младшими детьми", - сказала она.

Орлова подчеркнула, что ни один из этих признаков по отдельности не означает, что ребенок опасен, но их сочетание и продолжительность требуют повышенного внимания. По ее словам, важно также обращать внимание на контент, который потребляет подросток, особенно если там романтизируется насилие, суицид или радикальные идеологии.

Эксперт рекомендовала взрослым не игнорировать, не высмеивать и не обесценивать переживания подростка. "Фразы по типу "я заметил, что ты в последнее время выглядишь очень расстроенным, злым, переживаю за тебя, хочешь поговорить" - такие фразы располагают к разговорам ", - отметила она, добавив, что необходимо своевременно обращаться к школьному психологу или специалистам извне.

Профилактика подобных трагедий не должна строиться на тотальном контроле или подозрительности, отметила психолог. "Она должна строиться на создании среды, где подростку есть с кем разделить свою боль, где его услышат до того, как отчаяние перерастет в необратимые действия. Этим детям нужна помощь. У них что-то происходит внутри, с чем они не могут ни к кому пойти", - заключила Орлова.