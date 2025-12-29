Адвокат Долиной заявила, что певица передаст Лурье квартиру 5 января

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Певица Лариса Долина съедет из квартиры в центре Москвы к 5 января, после чего ее сможет занять покупательница этой недвижимости Полина Лурье. Об этом ТАСС сообщила адвокат Долиной Мария Пухова.

"Ранее Долина мне говорила, что планирует передать квартиру 5 января. Иной информации у меня пока нет", - сказала она.

Адвокат Лурье Светлана Свириденко ранее заявила, что Лурье попросила передать ей квартиру к 30 декабря, но та отказалась.

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселится из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.