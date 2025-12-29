"Ушла из жизни легко, как птичка". Меньшова о смерти Алентовой

Дочь актрисы отметила, что та умерла так, как мечтала

Редакция сайта ТАСС

Церемония прощания с Верой Алентовой © Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народная артистка РФ Вера Алентова ушла из жизни, как хотела - мгновенно, как птичка, сказала во время церемонии прощания с артисткой ее дочь журналистка, телеведущая Юлия Меньшова.

"Сегодня печальный день. Я хочу сказать, что в нашей семье тема смерти никогда не была табуирована. Я благодарна своим родителям за это, ведь смерть - это составляющая жизни. Мы с мамой часто это обсуждали, она давала мне какие-то указания на случай, когда она уйдет. Я не пугалась этого. Увы, но я понимала, что такое случится. То, что утешает меня все эти печальные дни: она ушла так, как хотела, как мечтала. Она говорила: "Только бы не стать обузой. Если бы можно было уйти мгновенно - это было бы моим великим счастьем". Я думаю, что Господь ее услышал : она улетела, как птичка, как мгновение", - сказала она.

Гражданская панихида по актрисе проходила 29 декабря в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, где Алентова прослужила 60 лет. Гроб с телом народной артистки был установлен на Основной сцене театра. Гражданская панихида длилась свыше двух запланированных часов, длина очереди, выстроившейся от входа в театр, преодолела отметку в 15 м. По завершении церемонии гроб вынесли из здания Театра Пушкина под громкие аплодисменты. Алентову похоронят 29 декабря, на Новодевичьем кладбище - рядом с мужем, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.

Соболезнования в связи с уходом Алентовой выразили президент России Владимир Путин, президент Белоруссии Александр Лукашенко, премьер-министр России Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Мосгордумы Алексей Шапошников, Министерство культуры России, Союз кинематографистов России, председатель Союза театральных деятелей России народный артист РФ Владимир Машков.