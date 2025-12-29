Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище

Актрисе было 83 года

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Народную артистку РФ Веру Алентову похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым, передает корреспондент ТАСС.

Актриса похоронена на центральной аллее кладбища, на участке № 5.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря во время проведения гражданской панихиды по народному артисту РФ Анатолию Лобоцкому в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Алентовой понадобилась медицинская помощь, ее госпитализировали. Впоследствии художественный руководитель Театра имени Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев сообщил ТАСС о том, что актриса умерла после церемонии прощания. Ей было 83 года.

Гражданская панихида по Алентовой состоялась 29 декабря, в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Проститься с народной артисткой пришли министр культуры РФ Ольга Любимова, руководитель Департамента культуры города Москвы Алексей Фурсин, художественный руководитель - директор МХТ имени А. П. Чехова народный артист РФ Константин Хабенский, худрук Государственного театра наций народный артист РФ Евгений Миронов, генеральный директор киноконцерна "Мосфильм" народный артист РФ Карен Шахназаров, ректор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист РФ Александр Олешко, народная артистка РФ Мария Аронова, генеральный директор Чеховского фестиваля Карина Цатурова, худрук и детектор Театра Пушкина заслуженный артист РФ Евгений Писарев и Владимир Жуков соответственно, младшее и старшее поколение актеров театра и многие другие.