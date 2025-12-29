Грузчики вывозят вещи Долиной из квартиры, которая после суда принадлежит Лурье

Машина с вещами народной артистки России отъехала от дома на Ксеньинском переулке

Обстановка у дома певицы Долиной в Москве © Евгений Мессман/ ТАСС

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Чемоданы и коробки с вещами народной артистки России Ларисы Долиной погрузили в газель и увезли с бывшей квартиры певицы, передает корреспондент ТАСС.

Машина с вещами Долиной отъехала от дома на Ксеньинском переулке, где располагалась ее бывшая квартира. Как ранее сообщала адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко, певицу попросили освободить квартиру к 30 декабря, но она отказалась.

Жители дома в беседе с ТАСС подтвердили, что несмотря на отказ покидать квартиру, грузчики вывозят вещи артистки. "Первый раз вывозили чемоданы с вещами в день после решения суда [16 декабря]. Сегодня во второй раз вывозили вещи, два часа их грузили в машину. <…> Саму артистку не видели ни в тот, ни в этот раз, она избегает попадания в кадр", - рассказали очевидцы.

Они также отметили, что из квартиры вывозят только личные вещи и одежду Долиной, мебель останется в квартире. "Мебель не вывозят, так как квартиру купили с ней. Только чемоданы с вещами уезжают в машинах", - подчеркнул собеседник агентства.

О ситуации с квартирой

Верховный суд 16 декабря поставил точку в рассмотрении дела о квартире Долиной в центре Москвы, сделка по продаже которой Лурье ранее была отменена судами нижестоящих инстанций. По решению ВС РФ право собственности остается за Лурье, а Долина незаконно проживает в квартире и должна ее покинуть. После этого Мосгорсуд обязал артистку выселится из квартиры.

В августе 2024 года появилась информация о том, что Долина стала жертвой телефонных мошенников, которые звонили ей с территории Украины, и продала свою квартиру. Позже на основании решения Хамовнического суда Москвы сделка была признана недействительной. Мосгорсуд подтвердил это решение, а Второй кассационный суд общей юрисдикции 27 ноября отклонил жалобы на постановления нижестоящих судов. Последней инстанцией для подачи жалобы стал Верховный суд РФ, куда обратилась Лурье.