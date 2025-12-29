Рейсы из аэропорта Тамбова отменили из-за снегопада

По прогнозу синоптиков, снег будет идти еще несколько дней

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Задержанные авиарейсы из Москвы в Тамбов и обратно отменены в понедельник из-за неблагоприятных метеоусловий в Тамбове, сообщили ТАСС в аэропорту Тамбова (Донское).

"Из-за погодных условий рейсы отменены", - сказал собеседник агентства.

Ранее в справочной аэропорта сообщили ТАСС о задержке рейсов из Москвы и Тамбова на несколько часов.

Снег с разной интенсивностью идет в Тамбове с ночи понедельника. По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся еще несколько дней.