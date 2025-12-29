Рейсы из аэропорта Тамбова отменили из-за снегопада
Редакция сайта ТАСС
12:30
ТАМБОВ, 29 декабря. /ТАСС/. Задержанные авиарейсы из Москвы в Тамбов и обратно отменены в понедельник из-за неблагоприятных метеоусловий в Тамбове, сообщили ТАСС в аэропорту Тамбова (Донское).
"Из-за погодных условий рейсы отменены", - сказал собеседник агентства.
Ранее в справочной аэропорта сообщили ТАСС о задержке рейсов из Москвы и Тамбова на несколько часов.
Снег с разной интенсивностью идет в Тамбове с ночи понедельника. По прогнозу синоптиков, осадки продолжатся еще несколько дней.