Врач Ткаченко призвал не голодать 31 декабря перед новогодним застольем

Также ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии отметил, что новогодний стол желательно ограничить двумя любимыми салатами, которые стоит употреблять небольшими порциями

МОСКВА, 29 декабря. /ТАСС/. Отказ от еды в последний день уходящего года усилит нагрузку на организм во время праздничного застолья, так как резкий прием тяжелой пищи на голодный желудок может спровоцировать перенасыщение. Об этом ТАСС сообщил кандидат медицинских наук, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней, гастроэнтерологии и гепатологии Петр Ткаченко.

"Что касается еды - главное не переесть. Для этого важное правило - не голодать в течение дня 31 декабря. Если складывается ситуация, что человек готовится к празднику на Новый год и не успевает покушать, то резкий прием тяжелой пищи может привести к перенасыщению. Поэтому рекомендации на 31 число - есть дробно, желательно легкие закуски", - сказал Ткаченко.

Также врач отметил, что новогодний стол желательно ограничить двумя любимыми салатами, которые стоит употреблять небольшими порциями. "Тогда организму будет легче, в желудке все переварится и усвоится", - добавил он.

По словам Ткаченко, перед приемом тяжелой пищи следует употребить зелень и овощи - они помогут избежать нежелательных последствий. "Это клетчатка, которая защищает в какой-то степени желудок, а также создаст ощущение объема, что помогает не переполнить его", - пояснил собеседник агентства.