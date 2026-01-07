Депутат Панеш рассказал об индексации маткапитала с 1 февраля

Выплата вырастет на 6,8%

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8% с 1 февраля 2026 года: эта мера коснется как тех семей, которые только получили сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства. Об этом рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (фракция ЛДПР).

"С 1 февраля 2026 года государство проведет ежегодную индексацию материнского капитала, увеличив его на запланированные 6,8%. Эта мера коснется как тех семей, кто только получит сертификат, так и тех, у кого на счету еще остаются неизрасходованные средства. В 2026 году почти 1,7 млн семей смогут воспользоваться средствами капитала, на что в бюджете предусмотрено почти 567 млрд рублей - это на 30 млрд больше, чем в 2025 году", - указал депутат.

Согласно расчетам, после индексации размер выплаты на первого ребенка, рожденного или усыновленного с 1 января 2020 года, составит 737 205 руб. 10 коп., на второго ребенка, если ранее право на маткапитал не возникало, семья сможет получить 974 189 руб. 12 коп., отметил он. "Для семей, которые уже получали выплату на первенца после 2020 года, при рождении второго ребенка положена доплата в размере 236 983 руб. 99 коп. Проверить актуальный остаток средств можно в личном кабинете на портале "Госуслуги" или на сайте Социального фонда России", - констатировал Панеш.

Маткапитал можно использовать на строго определенные законом цели, наиболее популярным направлением является улучшение жилищных условий. "На эти цели средства можно направить сразу после рождения ребенка, не дожидаясь исполнения ему трех лет. К улучшению жилищных условий относится покупка жилья на первичном или вторичном рынке, в том числе по договору долевого участия, строительство или реконструкция индивидуального жилого дома, оплата первоначального взноса или погашение основного долга и процентов по ипотечному кредиту, а также оплата вступительного взноса в жилищно-строительный кооператив. С 1 января 2026 года вступают в силу важные изменения, упрощающие процедуру выделения долей детям в жилье, купленном с использованием маткапитала и ипотеки: для оформления недвижимости в общую собственность всех членов семьи, больше не требуется получать согласие банка-залогодержателя", - разъяснил парламентарий.

Соцфонд направит уведомления о перечислении средств

Также с 2026 года Социальный фонд России будет в обязательном порядке направлять владельцам сертификата уведомления о перечислении средств, в том числе и при частичном использовании капитала, что сделает процесс более прозрачным.

"Второе ключевое направление - образование детей. Средства можно направить на оплату содержания ребенка в детском саду, обучения в школе, колледже или вузе, а также на дополнительные образовательные услуги. Оплатить можно обучение любого ребенка в семье, не обязательно того, на которого был выдан сертификат. Допускается также оплата проживания ребенка в общежитии, предоставляемом учебным заведением. Еще одно направление - ежемесячная выплата на ребенка до трех лет. Право на нее имеют семьи, чей среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов в регионе", - пояснил Панеш.

Кроме того, капитал можно направить на формирование накопительной пенсии матери, а с 2024 года такое право предоставлено и отцам, являющимся единственными усыновителями. "Также средства разрешается использовать на покупку товаров и услуг для социальной адаптации детей-инвалидов", - подчеркнул парламентарий. Важно, чтобы в свидетельстве о рождении ребенка была отметка о российском гражданстве.

"После получения сертификата для распоряжения средствами необходимо подать отдельное заявление о выборе направления использования капитала. Это можно сделать через "Госуслуги", Социальный фонд или МФЦ. К заявлению прикладываются документы, подтверждающие выбранную цель, например, кредитный договор для погашения ипотеки или договор с образовательной организацией", - рассказал депутат.