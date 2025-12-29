Гусев заявил о важности оставлять в местных музеях находки из Воронежа

В ходе археологического обследования территории строительства автомобильной дороги Р-22 "Каспий" были найдены 28 древних погребений

Редакция сайта ТАСС

ВОРОНЕЖ, 29 декабря. /ТАСС/. Археологические находки, сделанные на воронежской земле, должны оставаться в местных музеях, считает губернатор Александр Гусев. Об этом он заявил на традиционной итоговой пресс-конференции, комментируя просьбу журналиста из Борисоглебска оставить сделанные недавно при строительстве дороги в обход этого города находки в местном краеведческом музее.

"Согласен, правильное решение, и нам нужно посмотреть на него, может быть, даже более системно. Все, что находят на территории Воронежской области, должно оставаться в наших музеях. Но, к сожалению, видим - ситуация не всегда такая. Яркий пример - "Костенки", когда все наиболее ценные материалы, находки, которые там были обнаружены, в санкт-петербургский музей ушли, потому что занимаются археологи из Санкт-Петербурга. Но тот, кто копает, и то, что нашли - это две разные вещи", - сказал Гусев.

Ранее в ходе археологического обследования территории строительства автомобильной дороги Р-22 "Каспий" (подъезд к Саратову) в обход Борисоглебска в Воронежской области были найдены 28 древних погребений. Большинство из них принадлежали к срубной культурно-исторической общности, кочевникам-скотоводам эпохи поздней бронзы XVIII-XII веков до нашей эры. В погребениях обнаружили плоскодонные сосуды, которые, по всей видимости, выполняли ритуальную функцию. Также найдены золотые и бронзовые подвески, бронзовые браслеты, медный и бронзовый ножи, костяное кольцо, лепные сосуды.