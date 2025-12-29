В Новгородской области восстановили 520 км ЛЭП после снегопадов

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 29 декабря. /ТАСС/. Энергетики восстановили 520 км линий электропередач в Новгородской области, где прошли сильные снегопады. Об этом сообщили в Telegram-канале компании "Россети Северо-Запад".

"Россети Северо-Запад" восстановили 520 километров ЛЭП в Новгородской области после сильных снегопадов. Энергетики включили 26 линий электропередачи и 495 трансформаторных подстанций", - сказано в сообщении.

По данным министерства ЖКХ и ТЭК региона на 20:00 мск, без света остаются 65 населенных пунктов, в которых проживает 1 тыс. человек. Восстановительные работы продолжают 19 бригад. Ориентировочное время устранения аварий - до полуночи.

Днем 29 декабря губернатор региона Александр Дронов сообщил, что жители 71 населенного пункта остались без электроснабжения после обильных снегопадов. В зоне отключения света оказались более 2 тыс. человек. Работы на тот момент вели 44 бригады - 152 специалиста и 45 единиц техники.