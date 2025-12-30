Невролог Центерадзе рассказал, как сохранить бодрость в новогоднюю ночь

Сомнолог отделения медицины сна УКБ №3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова отметил, что людям с проблемами со сном стоит быть аккуратными, так как резкие ограничения могут вызвать нежелательные последствия

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Залогом бодрости в новогоднюю ночь является качественный сон накануне праздника, он должен составить семь-девять часов, а если такой нет возможности, то можно прибегнуть к помощи чая или кофе. Об этом ТАСС сообщил врач-невролог, сомнолог отделения медицины сна УКБ №3 Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Серго Центерадзе.

"Нужно будет хорошо выспаться накануне, то есть получить приемлемую продолжительность сна, которая свойственна для каждого пациента - это где-то от семи до девяти часов. Если выспаться не удалось, то можно использовать активизирующие напитки - черный и зеленый чай, либо кофе", - сказал Центерадзе.

Кроме того, врач отметил, что борьба со сном в новогоднюю ночь не ухудшит состояние здоровья. "Кратковременное или эпизодическое нарушение сна сильно не навредит нашему здоровью. Да, на следующий день будет небольшая сонливость, подавленность, возможно, повышенная эмоциональность и раздражительность. Однако через пару дней все пройдет и сон восстановится", - добавил он.

По словам эксперта, людям, которые имеют проблемы со сном, стоит быть аккуратными, так как резкие ограничения сна могут вызвать нежелательные последствия. "Пациенты, у которых есть склонность к нарушению сна или уже поставлен диагноз хронической бессонницы, должны быть аккуратными в новогоднюю ночь, поскольку резкие ограничения сна могут привести к обострению полученной ремиссии и в дальнейшем создать некие проблемы. Таким пациентам следует избегать эпизоды дневного сна на следующий день, чтобы увеличить давление сна на следующий вечер", - пояснил собеседник агентства.