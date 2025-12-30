Ассортимент сладких подарков для аллергиков в магазинах призвали расширить

Депутат Госдумы Игорь Антропенко отметил, что в сладостях встречаются орехи, шоколад, мед и молоко, которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Ретейлерам необходимо расширить ассортимент сладких новогодних подарков в магазинах, включив в него наборы для детей, страдающих пищевой аллергией. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал член комитета Госдумы по промышленности и торговле Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Читайте также Новый год без забот: как в праздничном ажиотаже выбрать безопасную игрушку для ребенка

Депутат отметил, что в сладостях встречаются орехи, шоколад, мед и молоко, которые могут вызывать серьезные проблемы со здоровьем. Родителям же приходится читать состав каждой конфеты и объяснять ребенку, почему нельзя съесть что-то из подарочного набора, добавил Антропенко.

"Я изучил ассортимент супермаркетов у дома и не нашел подарков без самых распространенных аллергенов. Подарки без аллергенов можно приобрести в отдельных небольших магазинах и, к сожалению, не во всех регионах. Не такой сложный вопрос для ретейла - обратить внимание, позаботиться о таких потребителях и расширить ассортимент, а не отправлять их в отдел товаров для диабетиков", - сказал собеседник агентства.