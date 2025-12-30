Гендиректор "ON студии" назвал самые успешные проекты Kion

Ими стали сериалы "Виноград" и "Бар "Один звонок", отметил Максим Филатов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Сериалы "Виноград" и "Бар "Один звонок" стали самыми успешными проектами онлайн-кинотеатра Kion по итогам 2025 года. Об этом сообщил генеральный директор "ON студии" Максим Филатов в интервью ТАСС.

"Явные лидеры этого года - "Виноград" и "Бар "Один звонок", к ним подбирается "Тоннель", - отметил Филатов.

"Виноград" - это комедийная драма о московском бизнесмене, который в наследство получает убыточные виноградники в Анапе. Он возвращается в родной город, разобраться в себе, "поднять" землю и найти новую любовь, сталкиваясь с проблемами и людьми из прошлого. По сюжету сериала "Бар "Один звонок", в Москве таинственно исчезают люди. Все следы ведут в бар, в который невозможно попасть без личного приглашения. Переступив его порог, гость должен решить, стоит ли короткий разговор целой жизни под звуки обратного отсчета.

Филатов также добавил, что в 2025 году успешно сработало продолжение франшизы "Почка", третий сезон которой был произведен совместно со студией "Лук Фильм". Кроме того, хорошие результаты показали сериалы "Дорогой родственник" и "Три сестры".

Успешность проектов оценивается по внутренним метрикам платформы, включая динамику смотрения в первые недели и месяцы после релиза, подчеркнул Филатов. По его словам, понимание того, стал ли проект супер-хитом, формируется уже в первые две-три недели после выхода.