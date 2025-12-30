В Астраханской области назначили врио главы района после задержания предыдущего

Дмитрий Курьянов находится под следствием по делу о хищении бюджетных средств

АСТРАХАНЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Депутаты Наримановского района Астраханской области назначили временно исполняющей полномочия главы Ксению Сергееву, сообщается на странице администрации района в социальной сети "Вконтакте". Принято также решение об отставке главы муниципалитета Дмитрия Курьянова, находящегося под следствием.

Накануне следователи возбудили уголовное дело в отношении главы Наримановского района по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции сетей теплоснабжения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

"Временно исполняющей полномочия главы района назначена Ксения Сергеева, ранее занимавшая должность первого заместителя главы района", - говорится в сообщении. Уточняется, что депутаты единогласно приняли решение об отставке подследственного главы муниципалитета Курьянова.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по области ТАСС уточнили, что Курьянов находится под домашним арестом.

По версии следствия, в период с ноября 2024 по февраль 2025 года Курьянов, занимая на тот момент должность заместителя главы, вступил в сговор с врио главы города Нариманова и руководством коммерческой фирмы, организовав незаконное получение бюджетных средств, выделенных на обновление участков сетей теплоснабжения города. В результате противоправных действий, по данным следствия, из бюджета района было похищено свыше 4,7 млн рублей.

С 21 октября по 15 ноября 2024 года в Нариманове произошло более 40 аварий, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов. В октябре 2025 года было возбуждено дело в отношении врио главы города по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и. о. гендиректора организации, с которой были заключены договоры о замене трубопровода. В январе директор МУП "Теплоснабжение" стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).