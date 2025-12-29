Главу Наримановского района Астраханской области отправили под домашний арест

Мужчину подозревают в хищении бюджетных средств

АСТРАХАНЬ, 29 декабря. /ТАСС/. Наримановский районный суд Астраханской области отправил под домашний арест на два месяца главу Наримановского района, подозреваемого в хищении бюджетных средств. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК России по Астраханской области.

"По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на два месяца", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на региональное следственное управление сообщалось, что следователи завели уголовное дело в отношении главы Наримановского района по подозрению в хищении бюджетных средств при реконструкции сетей теплоснабжения (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, в период с ноября 2024 по февраль 2025 года действующий глава района, занимая на тот момент должность заместителя главы, вступил в сговор с врио главы города Нариманова и руководством коммерческой фирмы, организовав незаконное получение бюджетных средств, выделенных на обновление участков сетей теплоснабжения города. Подозреваемый согласовал заключение ряда контрактов и оказал содействие в перечислении средств на счет коммерческой фирмы. Ее гендиректор в свою очередь сообщил заведомо ложные сведения о приобретении строительных материалов и фактически выполненных работах. В результате противоправных действий, по данным следствия, из бюджета района было похищено свыше 4,7 млн рублей.

По данным следственного управления СК РФ по региону, с 21 октября по 15 ноября 2024 года в Нариманове произошло более 40 аварий, без тепла и воды оставались жители 56 многоквартирных домов. В октябре 2025 года было возбуждено дело в отношении врио главы города по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), по аналогичной статье подозревается и. о. гендиректора организации, с которой были заключены договоры о замене трубопровода. В январе директор МУП "Теплоснабжение" стал фигурантом дела по ч. 1 ст. 285, ч. 2 ст. 292 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, служебный подлог).