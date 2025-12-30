ОНФ исполнил мечты детей из Донбасса и Новороссии в рамках "Елки желаний"

Участники акции попросили цифровое пианино, электросамокат, велосипед, шведскую стенку и умную колонку

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов принял участие во всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" и исполнил новогодние мечты детей из регионов Донбасса и Новороссии.

Кузнецов присоединился к акции в ходе заседания Государственного совета, посвященного вопросам подготовки кадров для экономики РФ. С праздничной елки он снял шары с желаниями детей из Донецкой Народной Республики и Запорожской области. Ребята попросили цифровое пианино, электросамокат, велосипед, шведскую стенку и умную колонку.

"Ребятам поможем, в новых регионах нашим школьникам сложнее всего. Постепенно налаживается мирная жизнь, поэтому будем им помогать в первую очередь", - отметил Кузнецов.

Одним из участников акции стал школьник Михаил Тохтамиров из села Старобешево в ДНР, который мечтал о цифровом пианино. Подарок был доставлен ребенку руководителем регионального исполкома Народного фронта Сергеем Самохиным. "Я просто хочу научиться играть на пианино, ради нового увлечения", - сказал Миша. Также было исполнено желание Ивана Киричука из Макеевки в ДНР, который получил электросамокат. "У друзей уже у многих есть электросамокаты. Тоже хотел такой, чтобы с ними кататься. Большое спасибо", - сказал он.

Кроме того, Кузнецов направил в Запорожскую область велосипед и шведскую стенку для участников акции, а школьнику из ДНР Павлу передал в подарок умную колонку и поздравления с наступающим Новым годом.