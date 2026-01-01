Статья

Срок давности не истек. Преступления вермахта признаны в России геноцидом

В 2026 год Россия входит, уточнив отношения со своим (а заодно и европейским) прошлым. С 1 января массовые убийства, совершенные гитлеровской Германией на территории СССР, юридически квалифицируются как геноцид. Это означает, что трактовка событий Великой Отечественной войны как не выходящих за обычные рамки вооруженного конфликта перестает соответствовать закону. С 2026 года в задачи российской образовательной системы будет входить объяснение разницы между военными преступлениями и геноцидом

Геноцид и его тень

Согласно определению, геноцид представляет собой действия, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических или расовых групп. Нападение гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года повлекло гибель 26,6 млн человек, что соответствует 13,6% от около 195 млн населения СССР. Солдат среди погибших насчитывалось 8,7 млн. Это означает, что большую часть жертв составили мирные жители.

Практика уничтожения не воевавших людей зафиксирована во внутренних документах рейха. С сентября 1941-го по январь 1944-го вермахт держал в кольце осады Ленинград, но требований о капитуляции города не выдвигалось. По планам Гитлера мегаполис подлежал уничтожению вместе с его жителями. Блокировав подвоз продовольствия по суше, нацисты сделали неизбежным голод: он унес жизни около миллиона человек.

Многие другие советские города, хотя и в меньшей степени, разделили судьбу Ленинграда. В захваченном в 1941 году Минске у жителей изымали продовольствие, рынки закрывались, а экономические связи города и деревни перерезались, что провоцировало смерти от истощения. То же происходило и на Советской Украине. Население переводилось на режим минимального нормирования, а нарушители, пытавшиеся создать черный рынок продуктов питания, расстреливались на месте. Это касалось не только городов, но и деревень: для части из них вводился статус не подлежащих снабжению, что влекло конфискацию скота и запасов продовольствия, обрекая оставшихся с пустыми руками жителей на голодную смерть.

У Гитлера был план

Сопротивление, с которым столкнулись захватчики, разжигало их ярость. Вплоть до полутора миллионов человек погибли от рук карателей в их попытке подавить партизанское движение. Подавляющее большинство расстрелянных не имело отношения к сражавшимся, а пострадало из-за сочувствия им или в силу случайных факторов. Нацисты заранее брали заложников. За убийство немецкого военнослужащего вводилось наказание: расстрел 50 советских граждан.

В задачи вермахта входило уничтожение ресурсов, подпитывавших партизанское движение. С лица земли оказались стерты сотни населенных пунктов, жителей которых заподозрили в прямой или косвенной нелояльности. В глазах немцев они получали пометку "партизанских" или бандитских, и в таком случае реакция могла быть мгновенной: как в прогремевшей истории Хатыни, жителей деревень загоняли в сараи или амбары, где сжигали заживо.

Нежелание вермахта бороться за симпатии местного населения укладывалось в руководящие директивы генерального плана "Ост". По нему предполагалось уничтожение 20–30 млн человек от голода с последующей депортацией оставшихся этнических русских, украинцев, белорусов за Урал. Нацисты придерживались концепции Lebensraum — веры в предельную ценность жизненного пространства, в завоевании которого они усматривали смысл боевых действий. Победив, Третий рейх рассчитывал получить не просто пригодные для жизни территории, но и по возможности "избавленные" от их коренного населения.

Точка кипения

Составная часть совершенного Германией геноцида — убийство и доведение до смерти советских военнопленных. За годы войны безоружными в руках гитлеровцев оказались около 5,7 млн солдат. Обычная участь этих людей — каторжные работы на грани истощения в системе лагерей и скорая смерть: 3–3,5 млн из сдавшихся не дожили до 1945 года по причине голода, отсутствия медицинской помощи и массовых расстрелов провинившихся.

На время оккупации территорию Советской Белоруссии покрыли многие десятки лагерей, делившиеся по своему назначению на временные пересылочные (дулаги) и постоянные (шталаги). Знаменитый бесчинствами лагерь в Малом Тростенце в Белоруссии стал одним из самых страшных мест подневольной концентрации людей в масштабах Европейского континента: не менее 200 тыс. погибших.

Столь же незавидной была доля тех, кого Германия угоняла на свою территорию. Существовавшие еще до начала войны лагеря уничтожения в Дахау, Заксенхаузене, Бухенвальде пополнились десятками тысяч советских военнопленных, в физическом выживании которых руководство Третьего рейха не выказывало никакой заинтересованности.

17 законов и один

Российский закон об увековечивании памяти погибших в Великую Отечественную войну придает общую юридическую форму движению, набирающему силу уже в течение пяти лет. 27 октября 2020 года Солецкий районный суд Новгородской области признал геноцидом преступления вермахта в деревне Жестяная Горка в 1942–1943 годах. В 2021 году этому примеру последовал псковский суд, приняв решение уже в масштабах региона. Актами геноцида тогда было объявлено намеренное уничтожение нацистами 75 тыс. мирных жителей и 377 тыс. военных, а кроме того депортация 192 тыс. человек на принудительные работы в Третий рейх.

К началу 2026 года число региональных инициатив увеличилось до 17 и вступил в силу закон союзного России государства — Белоруссии.

Согласно ему, не только установлен факт геноцида, совершенного Германией и ее союзниками во время Великой Отечественной войны, но и учреждена ответственность за его публичное опровержение, включая отрицание того, что в годы немецкой оккупации лишились жизни около трети населения Белоруссии: по разным оценкам, от 2 млн до 3 млн человек.

Принятие Россией закона о геноциде делает возможным выдвижение претензий на международной арене, сходных с теми, о которых заявляли ФРГ Польша и Греция. Несмотря на то что СССР согласился с перечисленной немцами суммой репараций, с моральной точки зрения долг не урегулирован до конца: располагая достаточными резервами, Германия не выплачивает компенсации выжившим в блокаде Ленинграда и не предпринимает усилий по увековечиванию памяти советских солдат — включая тех, кто окончил свои дни в системе ее концентрационных лагерей. Это может и должно быть исправлено.

В наши дни десятки стран мира располагают законами о признании различных совершенных на планете геноцидов. Эти нормативные акты называют мемориальными. Для России появление своего собственного мемориального закона означает, что ее внутренняя и внешняя политика будет отныне строиться на основании ясно изложенных принципов.

