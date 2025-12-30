В Белгороде открыли памятник погибшим при атаках ВСУ 30 декабря 2023 года

Монумент освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова

БЕЛГОРОД, 30 декабря. /ТАСС/. Мемориал мирным жителям, погибшим в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) 30 декабря 2023 года, открыли в Белгороде. Монумент освятил митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

30 декабря 2023 года ВСУ нанесли удар по Белгороду, в результате обстрела погибли 25 человек, включая детей, пострадали более 100 человек. За все время проведения спецоперации от атак ВСУ в регионе погибло 425 человек, в том числе 23 ребенка.

"В наших сердцах навсегда останутся образы 25 погибших 30 декабря 2023 года. <...> Когда мы обсуждали, каким быть памятнику, то обратились к небу. Поэтому на памятнике изображен ангел. Он принадлежит небу, но участвует в наших земных делах", - рассказал Иоанн.

По словам митрополита, открытие памятника стало памятью о погибших мирных жителях и наставлением будущим поколениям.

Бронзовый памятник в виде ангела с ребенком на руках высотой 5 м установили в центре города. Как рассказали в мэрии, крылья скульптуры образуют сердце, в котором есть скол. На этом месте установили красную подсветку, имитирующую биение сердца.