Фадеев призвал муфтиев разъяснять, что намазы в метро оскорбляют религию

Глава СПЧ отметил, что правила ислама не предполагают совершать намаз "минута в минуту в том месте, где сообщение в смартфоне застало человека"

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Правила ислама не предписывают молиться по смартфону, и намаз в метро, скорее, оскорбляет религию - это муфтии должны разъяснять людям. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев.

"Не предполагают правила ислама совершать намаз минута в минуту в том месте, где сообщение в смартфоне застало человека. Это похоже на провокацию. И муфтии должны объяснить правоверным мусульманам, что не надо суетиться и раскладывать коврик, например, в метро - это, скорее, оскорбляет религию. Найди хорошее место, доберись до дома, помолись там", - сказал Фадеев.

Он отметил, что в интернете распространяют расписание совершения намазов с точностью до минут. "Надо это прекратить, нет такого правила с точностью до минут в исламе. Например, послеобеденный намаз надо совершать, когда тень от предмета составляет две высоты самого предмета. Не надо навязывать вот эти жесткие правила. Если мусульманин не успел совершить намаз, он еще не совершил грех, может совершить намаз позднее", - считает Фадеев.

Ранее исламовед, ведущий научный сотрудник МГИМО МИД России Ахмет Ярлыкапов рассказал ТАСС, что совершение публичных намазов в метро может быть некомфортным из-за суеты и шума, мешающих сосредоточению.