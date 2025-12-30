Со станции Чаис вывезли 17 тыс. тонн загрязненного грунта после схода цистерн

Полную рекультивацию территории планируют провести весной

ПЕНЗА, 30 декабря. /ТАСС/. Основные работы по ликвидации последствий ЧП на станции Чаис в Пензенской области, где 13 декабря сошли с рельсов более 20 цистерн с мазутом, завершены. Вывезено более 17 тыс. тонн загрязненного грунта, сообщили в пресс-службе Куйбышевской железной дороги.

"Комплекс основных работ по ликвидации экологических последствий схода грузовых вагонов в районе станции Чаис в Пензенской области завершен. Полностью вывезли загрязненный грунт. Его объем составил более 17 тыс. тонн. Также убраны и вывезены со станции поврежденные цистерны, а оставшийся в них мазут перекачан в другие емкости", - отмечается в сообщении.

Весной, когда установится теплая погода, планируется провести полную рекультивацию территории.

По данным РЖД, 13 декабря на станции Чаис в Пензенской области сошли с рельсов два локомотива и 23 цистерны с мазутом. По данным Росприроднадзора, площадь загрязнения составила около 1 тыс. кв. м.