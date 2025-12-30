В Оренбурге приостановили членство в "Единой России" арестованного депутата

Алексея Кузьмина обвиняют в организации убийства

ОРЕНБУРГ, 30 декабря. /ТАСС/. Членство в партии "Единая Россия" депутата оренбургского городского совета Алексея Кузьмина, обвиняемого в организации убийства, приостановлено. Об этом ТАСС сообщили в оренбургском региональном исполкоме партии.

"В настоящий момент, пока идут следственные действия, членство Кузьмина Алексея Геннадьевича в партии "Единая Россия" приостановлено", - сообщил собеседник агентства.

30 декабря Промышленный районный суд Оренбурга арестовал Кузьмина. Он обвиняется в ч. 3 ст. 33, п. "а", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Статья предполагает организацию убийства двух или более лиц из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.