Зимой промедление в поисках - приговор. Как не стать жертвой погоды и собственной глупости

Выживаемость при отрицательных температурах крайне низкая, а поиски пропавших людей в этот период наиболее сложные: холод, метель, снежный покров - все мешает завершить поиски удачно. Поисковый отряд "ЛизаАлерт" о том, кто рискует потеряться в лесу и как себе помочь, если это случилось

В декабре появляются люди с особым видом культурного досуга, которые решили, что срубить ель в лесу - невероятно умная идея. Но периодически такие решения оборачиваются трагедией, "лесорубы" теряются, иногда найти их не удается.

Тяжелые поиски с печальным финалом

"Действительно, мы неоднократно – не один, не два, не десять раз – искали людей, отправившихся именно за елкой. Иногда это были тяжелейшие поиски с очень печальным финалом", - рассказал ТАСС председатель поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев.

Он отметил, что традиционно в таких поисках лидируют сибирские регионы. Самое главное понять, отметил эксперт, что зимой совершенно нет времени на реагирование, это надо делать как можно скорее.

"Если произошло промедление, то это почти что приговор, потому что выживаемость при отрицательных температурах у человека очень-очень слабая. Он долго протянуть не может", - констатировал Сергеев, добавив, что если у человека нет возможности развести костер, то время жизни сокращается до часов.

Что общего у лыжника и захмелевшего на корпоративе

По словам эксперта, зимой, кроме любителей пилить ели, в зоне риска также любители спортивного отдыха.

"Лыжники – это холодно одетые люди; снегоходчики, квадроциклисты – это люди, которые чуть лучше экипированы, но возможно, что они потерялись уже с травмой, либо случилось утопление. В лучшем случае это просто люди, у которых неисправна техника или они заблудились", - рассказал Сергеев.

Есть определенный предновогодний этап, указал эксперт, когда человек теряется в лесу, хорошо погуляв на корпоративе.

Сергеев резюмировал, что для поисковиков зима - сложный период из-за высокого снежного покрова и морозов.

Более серьезные последствия

Эксперт объяснил, что и летом, и зимой люди, отправляясь в лес, допускают одинаковые ошибки. Они идут неподготовленными.

При этом должны быть:

яркая теплая одежда и обувь;

средства для розжига;

полностью заряженный телефон;

дополнительный аккумулятор, свисток, фонарь;

известны методы борьбы с негативными явлениями природы;

хотя бы минимальные навыки ориентирования;

знания особенностей рельефа (важно помнить, что ровная снежная гладь – не всегда поле, порой это водоем, где есть риск провалиться под лед).

Эксперт рассказал, что необходимо обратить внимание на все элементы одежды. Должна быть позволяющая двигаться с определенной динамикой теплая непромокаемая обувь, в которую не попадает снег.

По словам Сергеева, необходимо следить за температурным балансом, важно иметь сменную одежду. "Современный мир предполагает наличие химических грелок, которые можно использовать. Предполагает наличие стелек с подогревом, курток с подогревом. Все эти элементы позволят чувствовать себя комфортнее", - указал эксперт.

При этом он добавил, что в беде стоит полагаться на простые вещи: на теплую одежду; на инструменты, такие как нож, топор; яркий фонарь с дополнительными аккумуляторами.

Как подчеркнул Сергеев, если человек все-таки собрался зимой на природу, он должен хорошо понимать, как подготовить укрытие и что делать в экстренной ситуации.

"Вы должны проработать этот вопрос заранее, изучить карту, куда вы идете. Что будет, если что-то пойдет не так, вы должны проработать заранее. В экстренной ситуации самое страшное – это паника. Действовать надо исключительно с холодным рассудком", - посоветовал эксперт.

Стоять или идти, вот в чем вопрос

Сергеев рассказал, что ждать помощи на месте стоит только в том случае, если точно известно о проведении поисков.

"Что такое "ждем помощи"? Это не значит, что буквально стоим на месте, это значит, что мы обеспечиваем себе комфортный быт в этом месте: организуем костер, укрытие и, занимаясь этим, согреваемся", - рассказал он.

Эксперт также объяснил, что значит "точно ищут".

"Это значит, что мы сказали как минимум в два источника: "Если я не выйду в такое-то время, значит, я вот нахожусь примерно там-то, и меня надо спасать". Мы обязаны оставить эту информацию. Если мы ее оставили, нас будут точно искать, потому что про нас расскажут. Вот в этом случае вы можете оставаться на месте, обеспечивая собственную безопасность", - указал он.

При этом Сергеев добавил, что если сложилась другая ситуация, то человек должен искать путь к спасению самостоятельно.