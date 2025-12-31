В РФ выплаты до 1 млн рублей за рождение ребенка освободили от налогов

Такая мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, направленным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Работодатели смогут выплачивать своим сотрудникам без уплаты налогов и взносов до 1 млн рублей при рождении ребенка. Соответствующий закон вступает в силу в четверг.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон, согласно которому с 1 января 2026 года выросла сумма, которую работодатель сможет выплачивать сотрудникам при рождении ребенка и которая не будет облагаться НДФЛ и страховыми взносами, выросла до 1 млн рублей. Ранее сумма такой выплаты составляла до 50 тыс.

Эта мера предусмотрена корпоративным демографическим стандартом, направленным на усиление участия бизнеса в достижении демографических целей.

Таким образом, в случае принятия решений о выплате работнику суммы в пределах 1 млн рублей при рождении ребенка, с этой суммы не будут браться налоги и страховые взносы.