Ветеринар Левченко: питомцам не следует давать еду с новогоднего стола

Врач отметила, что человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая и соленая для домашних животных

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Продукты с новогоднего стола могут вызвать интоксикацию у домашнего животного. Питомцам не следует давать какао, авокадо, виноград, чеснок и лук, сообщила ТАСС ветеринарный врач, зоопсихолог Донской ветклиники ГБУ "Мосветобъединение", подведомственное столичному комитету ветеринарии, Наталья Левченко.

"Угощать питомца едой с праздничного стола - не самая хорошая идея. Человеческая еда слишком жирная, острая, сладкая, соленая для питомцев. Какао, авокадо, виноград, чеснок и лук вызывают интоксикацию у животных", - рассказала Левченко.

Она подчеркнула, что даже маленький кусок сыра может вызвать боль и дискомфорт у питомцев с нарушением ЖКТ.

Специалист посоветовала покупать домашним животным отдельные угощения, но стоит учитывать, есть ли у питомца противопоказания или аллергические реакции.