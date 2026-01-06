В СФ предупредили о мошенничестве с инвестиционными ботами в онлайн-знакомствах

Схема построена не на резких требованиях "перевести деньги", а на постепенном психологическом вовлечении, рассказал сенатор Артем Шейкин

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Онлайн-знакомства все чаще используются мошенниками как инструмент финансового обмана: злоумышленники входят в доверие к собеседникам, рассказывают о мнимых жизненных проблемах, просят о материальной помощи и предлагают вложения в псевдоинвестиционные проекты через Telegram-боты с обещанием высокой доходности. Об этом сообщил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации, сенатор Артем Шейкин.

Он отметил, что в России распространяется схема мошенничества, основанная не на прямых требованиях перевести деньги, а на постепенном психологическом воздействии. По его словам, все начинается с непринужденного общения на сайтах знакомств, после чего переписка переходит в мессенджеры, где у потенциальной жертвы шаг за шагом формируется доверие к новому знакомому.

Сенатор пояснил, что кульминация обмана обычно наступает неожиданно, чаще всего поздно вечером. В этот момент собеседник сообщает о якобы произошедшей беде с родственниками и заявляет о срочной необходимости в деньгах. История выстраивается таким образом, чтобы вызвать сочувствие, чувство вовлеченности и стремление немедленно помочь, в том числе под предлогом срочной оплаты уже оформленного заказа или доставки.

Далее мошенники, по словам Шейкина, переходят к ключевому элементу схемы - рассказу о малоизвестном инвестиционном Telegram-боте. Они убеждают жертву, что могут пополнить ее баланс, а бот якобы способен быстро приумножить средства благодаря "уникальному" алгоритму. Для участия предлагается зарегистрироваться, создать электронный кошелек и передать реквизиты счета. В подтверждение эффективности схемы направляются поддельные банковские документы о якобы полученной прибыли, после чего в качестве "благодарности" предлагается помочь увеличить собственные средства, вложив небольшую сумму, как правило от 5 до 10 тыс. рублей.

Шейкин уточнил, что бот может демонстрировать фиктивную мгновенную прибыль, однако вывести эти деньги оказывается невозможно. Затем появляются новые требования - внести средства для подтверждения операций, оплатить комиссию или пройти "верификацию" с отправкой фотографий. В результате формируется цепочка платежей, где каждый следующий шаг служит лишь способом выманить дополнительные деньги, а переданные изображения впоследствии могут использоваться для давления или шантажа.

Сенатор подчеркнул, что любые инвестиции, особенно обещающие быструю и "секретную" прибыль, не могут осуществляться через анонимные боты. Он также отметил, что если собеседник настаивает на переводе денег, давит на жалость или оказывает эмоциональное воздействие, следует остановиться и не поддаваться импульсам, поскольку желание помочь может привести к серьезным последствиям. Кроме того, он предупредил о недопустимости отправки личных фотографий под предлогом подтверждения личности или прохождения верификации.