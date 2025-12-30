В Жуковском заявили, что электроснабжение осуществляется в полном объеме

Глава города Андроник Пак сообщил, что власти находятся в постоянном оперативном контакте с энергетиками

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение жилых домов и промышленных объектов подмосковного Жуковского обеспечивается в полном объеме, никаких сбоев в подаче электричества нет. Об этом сообщил ТАСС глава города Андроник Пак.

"Электроснабжение осуществляется в полном объеме, никаких перебоев с его подачей не зафиксировано", - сказал Пак. Он отметил, что власти города находятся в постоянном оперативном контакте с энергетиками, на дежурстве в течение всех предстоящих праздничных дней будут постоянно находиться обеспеченные всем необходимым аварийные бригады специалистов.

Ранее сообщалось, что подмосковные энергетики восстанавливают электроснабжение части потребителей подмосковных городов Жуковский, Лыткарино и Раменское. По данным пресс-службы ПАО "Россети Московский регион", озвученным ТАСС, в результате автоматического отключения на высоковольтной подстанции 110 кВ "было нарушено электроснабжение части потребителей в городах Жуковский, Лыткарино, Раменское в Подмосковье". "В данный момент четыре бригады энергетиков компании "Россети Московский регион" с привлечением четырех единиц спецтехники производят осмотр поврежденного электрооборудования", - сказал собеседник агентства. Он также заверил, что до конца дня планируется возобновить подачу электроэнергии в полном объеме.