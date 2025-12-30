В Запорожской области возможны перебои со связью

В регионе открыт аварийный роуминг

Редакция сайта ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 30 декабря. /ТАСС/. Перебои с мобильной связью возможны в Запорожской области, открыт аварийный роуминг. Об этом сообщили в пресс-службе оператора цифровых услуг "Миранда-медиа".

"В Запорожской области возможны сбои в предоставлении услуг мобильной связи. Для абонентов "Миранды" (ранее "МирТелеком") открыт аварийный роуминг в сети "+7Телеком"; для абонентов оператора "+7Телеком" открыт аварийный роуминг в сети "Миранды" (ранее "МирТелеком")", - говорится в Telegram-канале оператора.

Отмечается, что если телефон не подключается к нужной сети автоматически, необходимо выбрать сеть вручную: код "Миранды" - 25094; код "+7Телеком" - 25096.

В режиме аварийного роуминга доступны голосовые вызовы, СМС и передача данных без дополнительной платы, заключили в компании.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли более 20 ударов по энергосистеме региона, атака продолжается. Обесточена большая часть населенных пунктов.