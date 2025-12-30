Nice-Matin: Марин Ле Пен посетит похороны Брижит Бардо

Актриса поддерживала лидера парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" и призывала голосовать за нее на президентских выборах, отмечает газета

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 30 декабря. /ТАСС/. Лидер парламентской фракции французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен будет присутствовать на церемонии похорон актрисы Брижит Бардо. Об этом сообщила газета Nice-Matin.

Издание со ссылкой на окружение Ле Пен сообщило, что она направится в Сен-Тропе, где 7 января пройдут похороны Бардо. Актриса умерла 28 декабря в возрасте 91 года.

Nice-Matin напомнила, что Бардо поддерживала Ле Пен и призывала голосовать за нее на президентских выборах.

Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. В 13 лет она поступила в Парижскую высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе русского хореографа Бориса Князева. За время карьеры в кино, которую Бардо прервала в 38 лет, она снялась в 48 картинах. В их числе "Частная жизнь" (Vie priv e, 1962) режиссера Луи Маля и "Презрение" (Le m pris, 1963) Жан-Люка Годара. Фильмы с ее участием всегда собирали огромную аудиторию как во Франции, так и за рубежом. После завершения карьеры она занялась защитой животных.