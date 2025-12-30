В Жуковском, Лыткарине и Раменском частично восстановили подачу электроэнергии

В восстановительных работах задействованы четыре бригады энергетиков

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Электроснабжение более трети ранее отключенных потребителей на юго-востоке Подмосковья восстановлено. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПАО "Россети Московский регион".

"Специалисты компании "Россети Московский регион" восстановили электроснабжение более трети потребителей на юго-востоке Подмосковья, нарушенное в результате автоматического отключения на подстанции 110 кВ сегодня вечером. В район направлены 63 резервных источника электроснабжения", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в восстановительных работах задействованы четыре бригады энергетиков (12 специалистов) и четыре единицы спецтехники. На период восстановительных работ в филиале "Южные электрические сети" введен особый режим работы, предполагающий мобилизацию всех доступных сил и средств.

"Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220—0—220 (короткий номер для мобильных телефонов - 220)", - напомнили в компании.