Три следовавших во Внуково самолета приземлились в других столичных аэропортах

Речь идет о рейсах из Фукуока, Абу-Даби и Самары

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Три самолета, следовавших в московский аэропорт Внуково, совершили временную посадку в других столичных аэропортах - Шереметьево и Домодедово. Об этом ТАСС сообщили во Внуково.

"В настоящее время три борта ушли на посадку в другие аэропорты столицы, в частности, Шереметьево и Домодедово", - сказала представитель аэропорта. Речь идет о рейсах из Фукуока, Абу-Даби и Самары.

Ранее в Росавиации сообщили, что во Внуково введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. В ведомстве уточнили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

В самом аэропорту заверили, что все пассажиры задержанных рейсов обслуживаются в соответствии с действующими федеральными авиационными правилами. "Авиакомпании вносят коррективы в расписания и предпринимают все необходимые меры для скорейшего восстановления пассажирского сообщения в сложившихся обстоятельствах", - сообщили в телеграм-канале аэропорта Внуково.