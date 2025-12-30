Космонавты в поздравлении с Новым годом пожелали россиянам верить в чудеса

Сергей Кудь-Сверчков, Сергей Микаев и Олег Платонов также пожелали здоровья, благополучия и новогоднего настроения

Редакция сайта ТАСС

© Роскосмос

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков (специальный корреспондент ТАСС на МКС), Сергей Микаев и Олег Платонов с Международной космической станции (МКС) поздравили россиян с наступающим Новым годом и пожелали им новогоднего настроения, верить в чудеса и делиться праздничным настроением с близкими. Видеозапись поздравления предоставил Роскосмос.

"Новый год - семейный праздник, и даже здесь, в космосе, мы чувствуем любовь и поддержку своих родных. В преддверии Нового года люди всегда надеются на чудо, поэтому желаем вам продолжать верить в чудеса", - обратился к россиянам Микаев.

Кудь-Сверчков в своем поздравлении пожелал всем жителям России здоровья, благополучия, новогоднего настроения и мира в душе.

Платонов, в свою очередь, пожелал россиянам делиться праздничным настроением с близкими. "В 2026 году давайте будем добрее друг другу. Будем слышать тех, кто рядом, и поддерживать тех, кому нелегко. Вместе мы можем преодолеть любые сложности. Ведь в единстве сила нашей страны", - отметил он, и пожелал, чтобы следующий год стал "ярким, торжественным и блестящим".