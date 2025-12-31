Россияне назвали главные блюда Нового года

Это оливье, сельдь под шубой и икра, говорится в исследовании "Ромир"

Редакция сайта ТАСС

© Антон Новодережкин/ ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Салат оливье, сельдь под шубой и бутерброды с икрой или красной рыбой вошли в число главных блюд новогоднего стола у россиян. Об этом свидетельствуют аналитические данные исследовательского холдинга "Ромир", имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Исследование "Ромир" показало, что для половины россиян обязательным новогодним угощением является мандарин, так ответили 52% респондентов. Почти ту же долю ответов получил салат оливье - его наличие на новогоднем столе считают обязательным 51% участников исследования, селедку под шубой назвали обязательным блюдом 39% респондентов. Чаще всего ее выбирали участники опроса в возрасте 45-59 лет (47%), а бутерброды с икрой или красной рыбой отметили 30% опрошенных", - говорится в сообщении.

Шампанское и игристые вина присутствуют на новогоднем столе у 45% россиян. Мясные и колбасные деликатесы назвали обязательными 26% опрошенных, особенно часто этот вариант выбирали молодые люди в возрасте 18-24 лет, а также жители Уральского и Дальневосточного федеральных округов. Холодец или заливное считают неотъемлемой частью новогоднего стола 25% респондентов, конфеты - 22%.

Реже в качестве обязательных блюд россияне называли соленья (12%), пельмени (7%), утку (7%) и запеченную индейку (5%). При этом 16% участников опроса сообщили, что не имеют обязательных новогодних блюд и каждый год формируют праздничное меню по-разному. Чаще всего такой ответ давали жители Москвы.

Исследование проведено в декабре 2025 года в формате онлайн-интервью. В опросе приняли участие 1,2 тыс. россиян в возрасте от 18 лет, выборка репрезентирует население страны.