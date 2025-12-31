За путешествием Деда Мороза по России можно следить на интерактивной карте

Сервис представили на платформе Росавиации

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Росавиация представила праздничный интерактивный сервис, который в реальном времени покажет путешествие Деда Мороза по России.

На специальной карте, созданной на платформе Росавиации, появился особый праздничный транспорт, на котором Дед Мороз отправится в путешествие из своей резиденции в Великом Устюге через все 11 часовых поясов РФ. Отслеживание маршрута началось 31 декабря в 09:00 по московскому времени. Ровно в полночь по местному времени иконка будет появляться в ключевых городах каждого часового пояса, символизируя наступление праздника, уточняли в Минтрансе.

Как сообщалось, публикации будут выходить каждый час по мере передвижения сказочных саней по стране. Информацию о маршруте дополнят видеопоздравления работников транспортной отрасли из городов, которые посетит Дед Мороз.