Всероссийский Дед Мороз поздравил с Новым годом бойцов СВО
07:25
МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга Вологодской области поздравил с Новым годом бойцов, находящихся в зоне СВО.
"Всем, кто прямо сейчас несет службу вдали от дома, хочу пожелать добра, здоровья, чтобы на все начинания сил хватало, желания исполнились, мечты сбылись, чтобы дома вас всегда ждали, окружая теплом и заботой. Пусть ваш тыл будет надежным! С наступающим Новым годом!" - обратился Дед Мороз к бойцам.
Ранее Дед Мороз рассказал о своем самом заветном желании. Он пожелал, чтобы на Земле наступил мир и чтобы все люди от мала до велика были счастливы.