В Москве и Подмосковье похолодание начнется за три часа до Нового года

К утру 1 января столбики термометров могут опуститься до минус 14 градусов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Похолодание, которое обещали ранее синоптики, начнется в Москве и Подмосковье за три часа до наступления Нового года. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.

"Согласно последним прогностическим данным, около 21:00 мск в Москве начнется понижение температуры: столбики термометров покажут уже минус 11 градусов, а к утру 1 января они могут опуститься и до минус 14 градусов", - сказал собеседник агентства. При этом ветер будет дуть северо-западный и западный со скоростью 3-8 м/с. "На дорогах возможно образование гололедицы", - предупредили в Гидрометцентре РФ.

Ранее здесь также сообщили ТАСС, что продолжающийся в столичном регионе снегопад должен усилиться после полудня, но ближе к вечеру его интенсивность заметно снизится. В общей сложности, в течение дня количество выпавших осадков может составить 1-2 мм, а прирост снежного покрова - до 3 см. Температура воздуха будет колебаться в городе днем от минус 8 до минус 6 градусов. В эти минуты столбики термометров на главной столичной метеостанции, расположенной на территории ВДНХ, показывают 6,3 градуса ниже нуля.

По итогам минувшей ночи самая низкая температура воздуха в Московском регионе зафиксирована в Кашире, где мороз окреп до минус 9,4 градуса. А вот самая высокая температура вчерашнего дня была отмечена в центре столицы у гостиницы "Балчуг" - там термометры показали минус 3,1 градуса.