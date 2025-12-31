В ДНР проект "Профессионалитет" охватил около 3,2 тыс. студентов учреждений СПО

Из них 1,5 тыс. первокурсников, сообщила вице-премьер республики Лариса Толстыкина

ДОНЕЦК, 31 декабря. /ТАСС/. Порядка 3,2 тыс. студентов техникумов и колледжей ДНР присоединились к федеральному проекту "Профессионалитет" по улучшению подготовки кадров, сообщила ТАСС вице-премьер республики Лариса Толстыкина.

"К концу 2025 года в республике федеральный проект "Профессионалитет" охватил 19 профессиональных образовательных учреждений и 43 индустриальных партнеров. Общее число студентов, участвующих в федпроекте, достигло порядка 3,2 тыс. человек, включая 1,5 тыс. первокурсников, начавших обучение по программам проекта", - сказала Толстыкина.

Она добавила, что проект предполагает активное включение работодателей в образовательный процесс, в том числе согласование учебных планов и программ, участие опытных производственников в подготовке студентов, прием учащихся на производственную практику и стажировки. Образовательные организации организуют ускоренное обучение кадров для предприятий.

В июле министр образования и науки ДНР Олег Трофимов сообщил ТАСС о 386 млн рублей федерального финансирования на учебно-производственные кластеры в ДНР. Проект "Профессионалитет" реализуется в республике с 2023 года. Создано пять кластеров в сфере педагогики, СМИ и массовых коммуникаций, сервиса и туризма, строительства и сельского хозяйства.