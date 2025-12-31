Из Петербурга бесплатными рейсами улетели более 20 Дедов Морозов и Снегурочек

За утро 31 декабря шесть сказочных персонажей улетели во Владикавказ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 декабря. /ТАСС/. Двадцать два пассажира в костюмах Деда Мороза и Снегурочки смогли улететь из Санкт-Петербурга бесплатными рейсами в рамках праздничной новогодней акции одной из авиакомпаний. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково.

Ранее в СМИ и Telegram-каналах распространились фотографии пассажиров в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек у стойки регистрации в петербургском аэропорту с подписью о задержке их рейса.

"К сожалению, авторы не совсем разобрались в ситуации. На фотографии - участники ежегодной акции известного лоукостера, которая заключается в том, что при наличии мест на рейсе пассажиры в костюмах Дедов Морозов и Снегурочек могут улететь бесплатно. Однако для того, чтобы получить такой билет, нужно дождаться окончания регистрации", - пояснили в пресс-службе.

Там уточнили, что за утро 31 декабря шесть сказочных персонажей улетели во Владикавказ, восемь - в Краснодар, один - в Калининград, пять - в Москву и двое - в Ставрополь.

Ранее сообщалось о задержке более 30 рейсов на вылет из Пулково в связи с опозданиями самолетов из других аэропортов, противообледенительной обработкой самолетов и неблагоприятной погодой в пунктах назначения.

Как уточнили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, ведомство проводит надзорные мероприятия по факту задержек. В настоящее время в Пулково задержаны 34 рейса на вылет: в Архангельск, Волгоград, Душанбе, Екатеринбург, Ижевск, Казань, Калининград, Курган, Москву, Мурманск, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Самару, Саратов, Сочи, Сыктывкар, Уфу и Худжанд. "По данным авиакомпаний, услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами, предоставляются", - отметили в прокуратуре.