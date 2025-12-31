В Москве ожидают выпадение до 25 см снега за первую пятидневку Нового года

На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы ожидают выпадение до 25 см снега в течение первых пяти суток Нового года. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства столичной мэрии.

"Снег будет идти ежедневно, прирост свежевыпавшего снега может составить до 25 см", - отмечают в комплексе. Здесь подчеркивают, что городские службы работают в усиленном режиме и, в первую очередь, в круглосуточном режиме ведут мониторинг состояния улично-дорожной сети и работы по уборке снега. "В цикличном режиме выполняется сплошное механизированное прометание с последующей противогололедной обработкой проезжей части и пешеходных зон, особое внимание уделяется очистке тротуаров, подходов к остановкам, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, объектам соцсферы и потребрынка", - пояснили в комплексе через свой официальный Telegram-канал. Кроме того, в течение светового дня коммунальщики чистят от снега и наледи крыши жилых домов.

"На улицах города работает снегоуборочная и погрузочная техника, просим автомобилистов быть внимательными на дороге и с пониманием относиться к работе коммунальных служб, не препятствовать движению колонн техники", - отметили в комплексе.

Ранее в Гидрометцентре РФ ТАСС сообщали, что новый год начнется в Москве и Подмосковье двумя морозными сутками, после которых в столичном регионе потеплеет, при этом днем 2 января ожидается снег и метель, а также усиление ветра.