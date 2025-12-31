Путин: взаимная поддержка дает людям уверенность, что все их планы исполнятся

Президент РФ в новогоднем обращении отметил, что люди рассчитывают на свои силы и тех, кто рядом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 31 декабря. /ТАСС/. Каждый человек в канун нового года как никогда ясно ощущает, что перед ним - будущее, а взаимная поддержка дает россиянам уверенность, что все их надежды и планы исполнятся. С такой мысли президент РФ Владимир Путин начал традиционное предновогоднее телеобращение.

"Уважаемые граждане России! Дорогие друзья! В эти минуты перед наступлением Нового года мы все ощущаем течение времени. Перед нами - будущее. И каким оно будет, во многом зависит от нас", - сказал Путин.

Президент отметил, что "мы рассчитываем на свои силы, на тех, кто рядом, кто нам близок и дорог и всегда готовы сами подставить плечо". "Такая взаимная поддержка дает нам уверенность в том, что все задуманное - наши надежды и планы - обязательно исполнится", - подчеркнул глава государства.